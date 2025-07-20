Легковой автомобиль и мопед столкнулись в селе Ленинское Чуйской области. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Судя по их комментарию в видео, правила дорожного движения нарушил водитель автомобиля, под которым оказался мопед.

По утверждению очевидцев, водитель скутера остался жив. «При вызове 103 была в ожидании 15 минут. Потом сказали позвонить на номер 112. В итоге водителя мопеда отвезли в больницу на одной из мимо проезжающих машин», — сообщила читательница.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp и Telegram по номеру 0555312024.