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Происшествия

Шторм. Во Вьетнаме при крушении судна во время экскурсии погибли 38 туристов

Во Вьетнаме при крушении судна во время экскурсии погибли 38 человек, сообщает издание VnExpress со ссылкой на власти провинции.

Большинство пассажиров были из Ханоя. Самому старшему из них было 53 года, самому младшему — три года. Всего на борту было 48 туристов, 20 из них — дети.

Трагедия произошла в заливе Халонг Южно-Китайского моря на севере страны 19 июля. Из-за внезапной грозы со шквалистым ветром корабль перевернулся и быстро затонул.

Пять человек числятся пропавшими без вести, 10 человек удалось спасти.

Поисково-спасательные работы на месте крушения корабля продолжались всю ночь при сильном ветре и дожде. В поисках погибших и пострадавших участвовала 1 тысяча человек, в том числе 30 водолазов. Затонувший корабль отбуксировали к берегу.

По данным портовых властей провинции Куангнинь, к юрисдикции которой относится Халонг, пассажирами затонувшего судна были жители Ханоя, которые приехали вместе с семьями в туристическую поездку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336868/
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