Контрабанду золотых изделий через Кыргызстан пресекла спецслужба Узбекистана

Служба госбезопасности Узбекистана выявила канал контрабанды изделий из драгоценных металлов из Турции через Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Отмечается, что изъята партия стоимостью около $415 тысяч.

Фото Службы госбезопасности Узбекистана

Сотрудники управлений СГБ по Андижанской и Ферганской областям в ходе оперативного мероприятия задержали жителя Андижана при переходе кыргызско-узбекской границы. У задержанного изъято 859 единиц ювелирных изделий из золота и бриллиантов общим весом 4,155 килограмма и стоимостью 5,213 миллиарда сумов (около $415 тысяч).

«В ходе предварительного следствия установлено, что задержанный за вознаграждение должен был нелегально перевезти изъятые ювелирные изделия из Кыргызстана, которые, в свою очередь, были ввезены в соседнюю страну из Турции более десятью лицами, проживающими в Андижанской и Ферганской областях», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда в особо крупном размере» УК РУз, устанавливаются личности владельцев ювелирных изделий.

Контрабандистам грозит наказание вплоть до лишения свободы на восемь лет.