Проливные дожди в Южной Корее: 4 человека погибли, 1 тысяча 300 эвакуированы

Из-за проливных дождей в Южной Корее погибли 4 человек и более 1 тысячи 300 эвакуировали. Об этом сообщило BBC News.

По его данным, среди жертв потопа двое мужчин старше 80 лет, один из которых, по информации правительства, пытался откачать паводковые воды из подвала своего дома. Еще один погиб в своей машине, на которую упало дерево.

В городе Сосан на западном побережье за полдня выпало более 400 миллиметров осадков, и метеорологическое агентство охарактеризовало это как событие, которое случается раз в столетие.

«Все залито водой, кроме крыши [моего дома]», — написал в интернете житель одного из пострадавших районов.

Правительство Южной Кореи повысило уровень оповещения о стихийном бедствии до самого высокого. Правительство предупреждает, что несезонный потоп продолжится.