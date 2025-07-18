16:59
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

Задержан начальник Налоговой службы Узгенского района

В ходе оперативно-разыскных мероприятий Государственный комитет национальной безопасности выявил факт злоупотребления должностным положением при осуществлении налогового контроля в отношении ОсОО «С. Л.». По делу задержан начальник управления Государственной налоговой службы (УГНС) по Узгенскому району О.К.3, сообщил пресс-центр ГКНБ.

Расследование установило, что в 2023 году должностные лица районной Налоговой службы в ходе внеплановой выездной проверки ОсОО «С. Л.» вступили с предпринимателем в преступный сговор. Цель — организация коррупционной схемы по уклонению от уплаты налогов. По подтвержденным данным, сотрудники ГНС намеренно занизили сумму обязательных налоговых платежей.

В результате этих преступных действий государству причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

По итогам следственных мероприятий начальнику УГНС по Узгенскому району предъявили обвинение по статье 337 (злоупотребление должностным положением) УК КР. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336745/
просмотров: 718
Версия для печати
Материалы по теме
Задержанный ГКНБ Бакытбек Шеримбеков освобожден от должности в мэрии Бишкека
В Ошской области задержаны сотрудники налоговой службы
Налоговая служба и D Billions создали патриотический мультфильм
МВД КР выявило масштабную коррупционную схему при ввозе мототехники из Китая
В Бишкеке 31,9 миллиона сомов потрачены впустую на «благоустройство» сквера
В Таласе государству вернули земельный участок в 18 соток
В Сокулукском районе раскрыли коррупционную схему с землями сельхозназначения
Налоговая и таможенная службы оптимизируются, отменена монополия на спирт
Незаконно выдали более двух гектаров земли. Задержаны чиновники села Байтик
Законы против коррупции дают положительный эффект. Ташиев привел статистику
Популярные новости
Кыргызстанец осужден за&nbsp;госизмену. Он&nbsp;был агентом спецслужб другой страны Кыргызстанец осужден за госизмену. Он был агентом спецслужб другой страны
В&nbsp;милиции рассказали о&nbsp;причинах массовой драки в&nbsp;зоне отдыха Palm Beach В милиции рассказали о причинах массовой драки в зоне отдыха Palm Beach
Бывший мэр Балыкчи лишился машины после дрифта на&nbsp;Сон-Куле Бывший мэр Балыкчи лишился машины после дрифта на Сон-Куле
МВД КР&nbsp;выявило масштабную коррупционную схему при ввозе мототехники из&nbsp;Китая МВД КР выявило масштабную коррупционную схему при ввозе мототехники из Китая
Бизнес
Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком
MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по&nbsp;всему Кыргызстану MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по всему Кыргызстану
Какие сериалы в&nbsp;центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в&nbsp;кинотеатре Start Какие сериалы в центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в кинотеатре Start
Решения для зеленого, современного и&nbsp;&laquo;умного&raquo; города Решения для зеленого, современного и «умного» города
18 июля, пятница
16:49
Крики и скандалы. Муниципальная инспекция борется со стихийной торговлей Крики и скандалы. Муниципальная инспекция борется со ст...
16:29
Горнолыжный кластер «Ала-Тоо Резорт». Еще три участка проданы на аукционе
16:16
Почему выстраивается очередь в Республиканском центре крови
16:06
В 2025 году Кыргызстан импортировал 2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии
15:55
На месторождении Иштамберды выявлены грубые экологические нарушения