Задержан начальник Налоговой службы Узгенского района

В ходе оперативно-разыскных мероприятий Государственный комитет национальной безопасности выявил факт злоупотребления должностным положением при осуществлении налогового контроля в отношении ОсОО «С. Л.». По делу задержан начальник управления Государственной налоговой службы (УГНС) по Узгенскому району О.К.3, сообщил пресс-центр ГКНБ.

Расследование установило, что в 2023 году должностные лица районной Налоговой службы в ходе внеплановой выездной проверки ОсОО «С. Л.» вступили с предпринимателем в преступный сговор. Цель — организация коррупционной схемы по уклонению от уплаты налогов. По подтвержденным данным, сотрудники ГНС намеренно занизили сумму обязательных налоговых платежей.

В результате этих преступных действий государству причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

По итогам следственных мероприятий начальнику УГНС по Узгенскому району предъявили обвинение по статье 337 (злоупотребление должностным положением) УК КР. Расследование продолжается.