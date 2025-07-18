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Происшествия

Мэрия Кара-Балты запускает масштабные проверки из-за радиации в плавильном цехе

В городе Кара-Балте приостановили работу плавильного цеха, в котором зафиксировали серьезные экологические и радиационные нарушения. Проверку в Юго-Восточной промышленной зоне города накануне провела межведомственная комиссия, сообщила депутат местного горкенеша Елена Полещукова.

Объект принадлежит индивидуальному предпринимателю Тойчубековой. 

В ходе обследования выяснилось, что цех работал без разрешительных документов. Особую тревогу вызвали результаты радиационных замеров: при допустимом уровне в 16,8 микрорентгена в час, на складе шлака показатели доходили до 18,7 микрорентгена в час, на западной стороне цеха — до 89,5 микрорентгена в час. Это почти в шесть раз превышает норму.

Все замеры провели сертифицированными дозиметрами.

Кроме того, комиссия зафиксировала грубые нарушения техники безопасности. На момент визита в смене находились десять работников без средств индивидуальной защиты.

Комиссия потребовала в кратчайшие сроки предоставить все правоустанавливающие документы и устранить выявленные нарушения. До этого момента работа плавильного участка приостановлена.

Мэрия Кара-Балты объявила о начале масштабных внеплановых проверках всех промышленных предприятий города. С 18 июля каждый цех пройдет обязательный аудит на соответствие экологическим и санитарным требованиям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336743/
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