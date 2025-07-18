На Иссык-Куле приостановлена деятельность одного из пансионатов

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР временно остановило деятельность пансионата «Даймонт Ресорт» на побережье Иссык-Куля.

Как сообщает ведомство, в ходе внеплановой проверки, проведенной отделом экологического контроля Иссык-Кульского регионального управления, выявлены грубые нарушения природоохранного законодательства.

На территории пансионата с западной стороны обнаружена негерметичная яма для сбора сточных вод — глубиной 3 метра и площадью 80 квадратных метров. Она не забетонирована, а соединения труб канализации протекают, в результате чего нечистоты просачиваются в почву.

Также установлено, что на объекте продолжаются строительные работы, мусор и бытовые отходы складируются в неположенных местах, подтверждены факты их сжигания.

По данным пресс-службы Минприроды, отобраны образцы сточных вод и почвы, проводится лабораторный анализ. Уже составлены два протокола о правонарушениях и наложены штрафы на общую сумму 44 тысячи сомов.

До полного устранения нарушений ведомство распорядилось приостановить деятельность пансионата.