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Происшествия

На месторождении Иштамберды выявлены грубые экологические нарушения

Заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Марат Жусупбеков совершил рабочую поездку на месторождение Иштамберды, которое разрабатывает компания Full Gold Mining. Цель — проверка соблюдения природоохранных и горнотехнических норм, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе инспекции специалисты зафиксировали серьезные нарушения санитарных и экологических требований:

  • разбросанные металлические и концентратные отходы;
  • массовое скопление промышленных отходов;
  • приостановка работы обогатительной фабрики;
  • нарушение условий хранения химических реагентов (в том числе остатки на пресс-фильтрах);
  • незаконная вырубка деревьев, включая арчу, и наличие засохших насаждений;
  • опасное размещение медицинских отходов;
  • протекание загрязненной воды в штольне № 6 через скопления мусора, что нарушает санитарные нормы.

Марат Жусупбеков сделал устное замечание руководству компании и поручил службе экологического и технического надзора провести комплексную проверку с последующим применением мер согласно законодательству КР.

Иштамберды — одно из крупных месторождений золота в регионе, принадлежащее Full Gold Mining. В прошлом компания уже привлекала внимание экологов и правоохранительных органов: в 2019 году Госэкотехинспекция выявила десятки нарушений, за что была наложена штрафная санкция около 46 тысяч сомов, а также предъявлен иск на сумму более 561 тысячи сомов. В 2020 году по фактам нарушений правил обращения химически опасных веществ было возбуждено уголовное дело.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336706/
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На месторождении Иштамберды выявлены грубые экологические нарушения