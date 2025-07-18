На месторождении Иштамберды выявлены грубые экологические нарушения

Заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Марат Жусупбеков совершил рабочую поездку на месторождение Иштамберды, которое разрабатывает компания Full Gold Mining. Цель — проверка соблюдения природоохранных и горнотехнических норм, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе инспекции специалисты зафиксировали серьезные нарушения санитарных и экологических требований:

разбросанные металлические и концентратные отходы;

массовое скопление промышленных отходов;

приостановка работы обогатительной фабрики;

нарушение условий хранения химических реагентов (в том числе остатки на пресс-фильтрах);

незаконная вырубка деревьев, включая арчу, и наличие засохших насаждений;

опасное размещение медицинских отходов;

протекание загрязненной воды в штольне № 6 через скопления мусора, что нарушает санитарные нормы.

Марат Жусупбеков сделал устное замечание руководству компании и поручил службе экологического и технического надзора провести комплексную проверку с последующим применением мер согласно законодательству КР.

Иштамберды — одно из крупных месторождений золота в регионе, принадлежащее Full Gold Mining. В прошлом компания уже привлекала внимание экологов и правоохранительных органов: в 2019 году Госэкотехинспекция выявила десятки нарушений, за что была наложена штрафная санкция около 46 тысяч сомов, а также предъявлен иск на сумму более 561 тысячи сомов. В 2020 году по фактам нарушений правил обращения химически опасных веществ было возбуждено уголовное дело.