Из Ленинградской области выдворили 1 тысячу мигрантов, в том числе граждан КР

С начала 2025 года из Ленинградской области (Россия) выдворили 1 тысячу 226 мигрантов, нарушивших режим пребывания на территории страны. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов РФ.

Уточняется, что граждане Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Египта, Туниса, Камеруна, Кубы, Ирана, Малави, Сомали и Союза Коморских Островов были доставлены в аэропорт Пулково и препровождены до пункта пропуска через государственную границу.

Иностранцев также привлекли к административной ответственности. Все они заплатили штрафы от 2 до 5 тысяч рублей. Въезд в Россию для нарушителей закрыт на срок от 3 до 10 лет.