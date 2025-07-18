10:44
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

Из Ленинградской области выдворили 1 тысячу мигрантов, в том числе граждан КР

С начала 2025 года из Ленинградской области (Россия) выдворили 1 тысячу 226 мигрантов, нарушивших режим пребывания на территории страны. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов РФ.

Уточняется, что граждане Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Египта, Туниса, Камеруна, Кубы, Ирана, Малави, Сомали и Союза Коморских Островов были доставлены в аэропорт Пулково и препровождены до пункта пропуска через государственную границу.

Иностранцев также привлекли к административной ответственности. Все они заплатили штрафы от 2 до 5 тысяч рублей. Въезд в Россию для нарушителей закрыт на срок от 3 до 10 лет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336602/
просмотров: 320
Версия для печати
Материалы по теме
В РФ в ДТП с участием кыргызстанца погиб первый испытатель вакцины «Спутник V»
В России трудовым мигрантам, чьих детей не приняли в школу, грозит выдворение
Эксперты ООН встревожены депортацией мигрантов из США в третьи страны
Почти 700 иностранцев выдворены из Казахстана с запретом въезда на пять лет
В Кодекс о правонарушениях внесены поправки, позволяющие выдворять иностранцев
Из Ленинградской области РФ выдворены мигранты, в том числе из Кыргызстана
Ленинградская область передала в дар Кыргызстану более 5 тысяч книг
Пожар в чайхане в Усть-Луге: число пострадавших кыргызстанцев увеличилось
Высший Евразийский экономический совет подвел итоги: о чем говорили
Из Коми за пределы России депортировали трех кыргызстанцев
Популярные новости
Кыргызстанец осужден за&nbsp;госизмену. Он&nbsp;был агентом спецслужб другой страны Кыргызстанец осужден за госизмену. Он был агентом спецслужб другой страны
В&nbsp;милиции рассказали о&nbsp;причинах массовой драки в&nbsp;зоне отдыха Palm Beach В милиции рассказали о причинах массовой драки в зоне отдыха Palm Beach
Бывший мэр Балыкчи лишился машины после дрифта на&nbsp;Сон-Куле Бывший мэр Балыкчи лишился машины после дрифта на Сон-Куле
МВД КР&nbsp;выявило масштабную коррупционную схему при ввозе мототехники из&nbsp;Китая МВД КР выявило масштабную коррупционную схему при ввозе мототехники из Китая
Бизнес
Какие сериалы в&nbsp;центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в&nbsp;кинотеатре Start Какие сериалы в центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в кинотеатре Start
Решения для зеленого, современного и&nbsp;умного города Решения для зеленого, современного и умного города
Оплачивайте налоги легко в&nbsp;приложении Bakai Business Оплачивайте налоги легко в приложении Bakai Business
&laquo;Элдик Банк&raquo; запускает первую в&nbsp;КР банковскую лизинговую компанию &laquo;Элдик Лизинг&raquo; «Элдик Банк» запускает первую в КР банковскую лизинговую компанию «Элдик Лизинг»
18 июля, пятница
10:32
Владимир Зеленский анонсировал продажу украинских дронов США Владимир Зеленский анонсировал продажу украинских дроно...
10:31
ГКНБ проверяет качество дорог в Бишкеке
10:30
Прикрывался управделами президента КР. Пресечен факт мошенничества
10:18
Минфин КР наделили новыми полномочиями. Что изменится?
10:17
Какие сериалы в центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в кинотеатре Start