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Происшествия

На Иссык-Куле водителя скутера, сбившего 7-летнего ребенка, арестовали

Мужчину, который на водном скутере сбил 7-летнего ребенка на пляже в селе Булан-Соготү, водворили под административный арест сроком на трое суток. Об этом сообщает УВД Иссык-Кульской области.

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Инцидент произошел 14 июля 2025 года. За рулем скутера находился 46-летний местный житель. В результате наезда ребенок получил травмы.

По данным милиции, в отношении водителя составлен протокол по факту правонарушения. Иссык-Кульский районный суд избрал в отношении него меру наказания в виде трех суток ареста.

УВД подчеркивает, что безопасность отдыхающих — приоритет, а за любые нарушения будут применяться строгие меры в рамках закона.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336575/
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