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Происшествия

В Ошской области задержаны сотрудники налоговой службы

ГКНБ выявлен факт систематического получения взятки со стороны сотрудников управления Госналоговой службы по Кара-Суйскому району Ошской области.

Установлено, что начальник УГНС по Кара-Суйскому району Ошской области А.А. и начальник отдела проверок УГНС по Кара-Суйскому району Ошской области М.М.С., пользуясь служебным положением, за непродолжительный срок службы создали устойчивую коррупционную схему по покровительству отдельных субъектов предпринимательства, а также оказывали содействие в фальсификации бухгалтерских документов по уменьшению доходов и увеличению расходов.

Так, указанными противоправными действиями интересам государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время в отношении других участников коррупционной схемы продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия для дальнейшего задержания и привлечения к уголовной ответственности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336571/
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