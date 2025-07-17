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В Кыргызстане задержан сторонник ИГИЛ

ГКНБ КР задержан сторонника идеологии международной террористической организации ИГИЛ.

По данным спецслужб, 22-летний житель столицы К.Д. под влиянием радикальных религиозных проповедников в сети Интернет («Саид Бурятский», «Абу Умар Саситлинский», «Абдуллах Костецкий») начал увлекаться радикально-джихадистской идеологией.

Впоследствии стал поддерживать идеологию запрещенной в КР террористической организации ИГИЛ, вынашивал намерения выехать в Сирию для вступления в ряды ИГИЛ, для чего подготовил несколько видеообращений с клятвой верности («баят») амиру («халифу») «Исламского государства».

Задержанный, используя так называемые фейковые аккаунты, систематически распространял в социальных сетях материалы, пропагандирующие идеологию ИГИЛ, а также видеоролики с признаками публичного оправдания терроризма и призывов к осуществлению террористической деятельности. В рамках возбужденного уголовного дела К.Д. водворен в СИЗО ГКНБ, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

В данном контексте ГКНБ отмечает, что пропаганда терроризма – это не свобода слова, а преступление.

«На самом деле, за красивыми словами, цитатами о справедливости и вере скрываются опасные идеи. Пропаганда, вербовка, героизация насилия, призывы к «джихаду» идеологами террористических организаций преподносятся как истинная вера. Часто такие материалы распространяются через интернет (Telegram, Instagram, Tik-Tok, YouTube, Facebook). Они подаются как истина, но на деле это способ влияния и управления массами (манипуляция) с целью реализации преступных замыслов», – говорится в сообщении.

В этой связи ГКНБ призывает граждан быть бдительными, религиозные знания получать из достоверных источников, чтобы не попасть в сети радикальных проповедников и вербовщиков МТО.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336551/
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