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Происшествия

Злоупотребление должностными полномочиями. В городе Ош задержаны госслужащие

В Оше задержаны госслужащие, подозреваемые в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в ходе оперативно-следственных мероприятий МВД Кыргызской Республики выявило факт незаконной реализации государственного земельного участка должностными лицами.

Установлено, что в начале декабря 2022 года сотрудники Ошского филиала Госагентства по земельным ресурсам и управления муниципальной собственностью мэрии города Оша, злоупотребив служебным положением, оформили земельный участок, который принадлежал муниципалитету, на частное лицо под строительство дома. Впоследствии в конце декабря 2022 года по фиктивному договору участок был продан третьему лицу за 450 тысяч сомов.

Согласно заключению независимой оценочной компании от 27 июня 2025 года, рыночная стоимость вышеуказанного земельного участка составляет 5 миллионов 420 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336526/
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