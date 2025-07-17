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ГКНБ сообщил подробности задержания начальника 4-го управления мэрии Бишкека

ГКНБ сообщил подробности задержания начальника 4-го управления мэрии Бишкека (прежнее название департамент управления муниципальным имуществом – ДУМИ) Ш.Б.К.

Напомним, что 16 июля председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым была осуществлена выездная проверка отдельных фактов наличия коррупционных составляющих при благоустройстве парковой зоны в МТУ Пригородное Первомайского района города Бишкека, по итогам которой задержан начальник 4-го управления.

Установлено, что Ш.Б.К. в бытность главой айыльного аймака Пригородное Аламединского района Чуйской области (до присоединения в рамках АТР к Первомайскому району города Бишкека), злоупотребляя должностным положением, в целях извлечения теневых доходов организовал устойчивый коррупционный механизм незаконного вывода бюджетных средств, получения откатов при проведении тендерных закупок (в том числе фиктивные) с вовлечением подставных компаний.

Так, в 2022 году был проведен фиктивный тендер по благоустройству парковой зоны села Пригородного на сумму более 2 миллионов сомов, где победа была присуждена подконтрольной Ш.Б.К. компании. При этом указанная сумма была выведена с бюджета и присвоена Ш.Б.К. (компания какие-либо работы по благоустройству парка не проводила).

Вместе с тем в период с 2021 по 2024 год Ш.Б.К. провел три тендерных закупки на сумму более 2 миллионов сомов каждая по благоустройству указанного парка, однако денежные средства были выведены и также присвоены со стороны Ш.Б.К.

Также выявлены семь тендерных закупок, которые были предоставлены аффилированным Ш.Б.К. компаниям, от которых последний получил так называемые «откаты».

Следует отметить, что Ш.Б.К., имея прямое отношение к вышеуказанным коррупционным механизмам, в ноябре 2024 года был назначен на высокопоставленную должность в мэрии города Бишкека – начальником департамента управления муниципальным имуществом.

По итогам следственных действий, учитывая неопровержимые доказательства Ш.Б.К., был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время расследование по уголовным делам продолжается, организованы соответствующие мероприятия по установлению дополнительных фактов и других причастных лиц.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336514/
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