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Происшествия

Незавершенная школа. ГКНБ задержал чиновника и гендиректора стройкомпании

ГКНБ в рамках уголовного дела задержал бывшего директора управления капитального строительства по Иссык-Кульской области У.С. и генерального директора строительной фирмы Х.А.

Установлено, что УКС по Иссык-Кульской области в 2016 году объявило тендер на строительство школы вместе со спортзалом на 150 ученических мест в селе Советском Ак-Суйского района проектной стоимостью 59 миллионов сомов.

 

По итогам конкурса победителем признана строительная компания «Д.Л.», которая, согласно условиям договора, обязалась завершить строительные работы к ноябрю 2023 года. В указанных целях строительная фирма получила 48 миллионов сомов (было освоено 35,2 миллиона сомов) и по настоящее время не завершила строительные работы.

В свою очередь, У.С., злоупотребляя своим должностным положением, в сговоре с директором подрядной организации Х.А., незаконно перечислил оставшуюся сумму в размере более 12,8 миллиона сомов в пользу подрядной организации.

В настоящее время вышеуказанные лица водворены в СИЗО.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336511/
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