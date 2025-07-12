12:57
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

В Токмаке толпа парней кидала друг в друга камни. Милиция начала проверку

В Сети появилось видео, на котором бегает толпа парней, они кидают друг в друга камни. В описании говорится, что драка произошла в городе Токмаке – участники драки кричали и вели себя неадекватно.
 
 
В пресс-службе ГУВД Чуйской области 24.kg рассказали, что факт зарегистрирован в местном ОВД и начата доследственная проверка – правоохранители устанавливают личности участников инцидента. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям всех лиц и по материалу будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
 
 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336031/
просмотров: 293
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке толпа искала спрятанные блогером деньги. Его доставили в милицию
Депутаты подрались в парламенте Армении
Избиение девушек в Sheraton. Задержаны двое телохранителей Жана Воинова
Драка в Sheraton. Танцора Жана Воинова арестовали на месяц
Нас избивали, а охрана смотрела: блогер Алина Жакыпова о кошмаре в Sheraton
Рейтинг отеля Sheraton в Бишкеке упал до 1,4 балла после резонансной драки
Мне больно: Ассоль Молдокматова о драке с участием сына и невестки
Sheraton засыпали гневными отзывами в 2GIS после избиения девушек
В Бишкеке задержан танцор Жан Воинов по делу о драке в Sheraton
Скандальная драка в отеле. В списке подозреваемых известный танцор Жан Воинов
Популярные новости
Имущество на&nbsp;$55 миллионов выявили у&nbsp;экс-главы ГНС Алтынбека Абдувапова Имущество на $55 миллионов выявили у экс-главы ГНС Алтынбека Абдувапова
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение В Кыргызстане произошло землетрясение
В&nbsp;Бишкеке за&nbsp;пьяное вождение задержали бывшего гендиректора сотовой компании В Бишкеке за пьяное вождение задержали бывшего гендиректора сотовой компании
В&nbsp;центре Бишкека горит здание банка В центре Бишкека горит здание банка
Бизнес
O!Bank ближе&nbsp;&mdash; банковские услуги доступны в&nbsp;O!Store по&nbsp;всей стране O!Bank ближе — банковские услуги доступны в O!Store по всей стране
Покупайте билеты Asman Airlines без переплат в&nbsp;приложении авиакомпании Покупайте билеты Asman Airlines без переплат в приложении авиакомпании
Получайте доход каждый месяц: целых 15,5 процента по&nbsp;депозиту Получайте доход каждый месяц: целых 15,5 процента по депозиту
От&nbsp;Турции до&nbsp;Китая&nbsp;&mdash; выгодные интернет-пакеты от&nbsp;О! в&nbsp;роуминге От Турции до Китая — выгодные интернет-пакеты от О! в роуминге
12 июля, суббота
12:47
В КР отметили 84-ю годовщину образования Панфиловской дивизии В КР отметили 84-ю годовщину образования Панфиловской д...
12:45
«Послы русского языка в мире» проведут занятия со школьниками Кыргызстана
12:20
Мэр Бишкека проинспектировал строительство малой арены
12:14
В Токмаке толпа парней кидала друг в друга камни. Милиция начала проверку
12:11
Айнура Асан кызы: Для студентов частных вузов в КР не выделяются грантовые места