В Токмаке толпа парней кидала друг в друга камни. Милиция начала проверку

В Сети появилось видео, на котором бегает толпа парней, они кидают друг в друга камни. В описании говорится, что драка произошла в городе Токмаке – участники драки кричали и вели себя неадекватно.

В пресс-службе ГУВД Чуйской области 24.kg рассказали, что факт зарегистрирован в местном ОВД и начата доследственная проверка – правоохранители устанавливают личности участников инцидента. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям всех лиц и по материалу будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.