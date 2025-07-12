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В Калининграде арестовали 22-летнего кыргызстанца за террористические призывы

Центральный районный суд Калининграда (Россия) заключил под стражу 22-летнего кыргызстанца, обвиняемого в призывах к участию в деятельности террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

пресс-службы Калининградского областного суда
Фото пресс-службы Калининградского областного суда

«По версии следствия, в апреле 2025 года обвиняемый, находясь на территории Калининградской области, используя свой аккаунт в интернет-мессенджере, на электронной странице в сети Интернет разместил видеоматериал, содержащий призыв к участию в деятельности террористической организации. Электронная страница открыта для доступа неограниченному кругу лиц, которые имеют возможность ознакомиться с публикациями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины в суд обратился следователь.

«В обоснование заявленного ходатайства следователь указал, что обвиняемый, осознавая, что за совершенное преступление ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, может скрыться от органов следствия или суда, уничтожить предметы и следы преступления, оказать давление на свидетелей либо иным путем помешать производству по уголовному делу», — проинформировали в пресс-службе.

Постановлением райсуда кыргызстанец взят под стражу до 26 августа 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336024/
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