Милиционер нокаутировал пьяного дебошира в Бишкеке

В сети распространили видео, на котором к милиционеру подходит мужчина, и правоохранитель нокаутирует его. В МВД пояснили, что инцидент произошел вчера на улице Кулиева в Бишкеке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg)

В МВД отметили, что по факту Служба внутренних расследований проводит проверку.