Милиционер нокаутировал пьяного дебошира в Бишкеке

В сети распространили видео, на котором к милиционеру подходит мужчина, и правоохранитель нокаутирует его. В МВД пояснили, что инцидент произошел вчера на улице Кулиева в Бишкеке.
На пульт 102 поступило сообщение о том, что в одном из домов на улице Кулиева пьяные мужчины устроили дебош. На место выехали сотрудники ППС. Дебоширы оказали сопротивление и отказались подчиняться законным требованиям правоохранителей. Один из милиционеров вынуждено применил физическую силу, после чего нападавший дебошир упал на землю.
В МВД отметили, что по факту Служба внутренних расследований проводит проверку.