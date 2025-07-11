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Происшествия

Милиционер нокаутировал пьяного дебошира в Бишкеке

В сети распространили видео, на котором к милиционеру подходит мужчина, и правоохранитель нокаутирует его. В МВД пояснили, что инцидент произошел вчера на улице Кулиева в Бишкеке.

На пульт 102 поступило сообщение о том, что в одном из домов на улице Кулиева пьяные мужчины устроили дебош. На место выехали сотрудники ППС. Дебоширы оказали сопротивление и отказались подчиняться законным требованиям правоохранителей. Один из милиционеров вынуждено применил физическую силу, после чего нападавший дебошир упал на землю.

В МВД отметили, что по факту Служба внутренних расследований проводит проверку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335910/
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