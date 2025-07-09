На собрании с участием Камчыбека Ташиева забрали на допрос шесть чиновников

На собрании с участием главы ГКНБ Камчыбека Ташиева в городе Ош забрали на допрос шесть чиновников. Об этом сообщает телеканал «Регион».

По поручению председателя спецслужб из зала увели начальника налоговой службы Узгенского района, заместителя начальника налоговой службы Кара-Суйского района.

На кадрах, опубликованных телеканалом, Камчыбек Ташиев потребовал провести проверку по ним.

«Говорит, начальник Кара-Суйского района находится на допросе в центральном аппарате ГКНБ. Выведите замначальника Кара-Суйского района. Проверьте. Он врет. Я, что, ваш подчиненный, почему вы мне врете?» — возмутился глава ГКНБ.

Сообщается, что незадолго до этого сотрудники ГКНБ также из зала увели двоих сотрудников «Кадастра» Ноокатского района, сотрудника судебного органа Узгенского района и работника паспортного стола.