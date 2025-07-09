14:52
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

На собрании с участием Камчыбека Ташиева забрали на допрос шесть чиновников

На собрании с участием главы ГКНБ Камчыбека Ташиева в городе Ош забрали на допрос шесть чиновников. Об этом сообщает телеканал «Регион».

По поручению председателя спецслужб из зала увели начальника налоговой службы Узгенского района, заместителя начальника налоговой службы Кара-Суйского района.

На кадрах, опубликованных телеканалом, Камчыбек Ташиев потребовал провести проверку по ним.

«Говорит, начальник Кара-Суйского района находится на допросе в центральном аппарате ГКНБ. Выведите замначальника Кара-Суйского района. Проверьте. Он врет. Я, что, ваш подчиненный, почему вы мне врете?» — возмутился глава ГКНБ.

Сообщается, что незадолго до этого сотрудники ГКНБ также из зала увели двоих сотрудников «Кадастра» Ноокатского района, сотрудника судебного органа Узгенского района и работника паспортного стола.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335689/
просмотров: 1975
Версия для печати
Материалы по теме
Ташиев вновь потребовал у сотрудников ГКНБ прекратить преследования невиновных
Все сотрудники ГКНБ будут обеспечены жильем от ГИК — Камчыбек Ташиев
ГКНБ: в КНУ имени Ж.Баласагына отчислили почти 3 тысячи фиктивных студентов
ГКНБ закрыл клубы в Бишкеке за ЛГБТ-пропаганду и распространение «аптечки»
Детский оздоровительный центр «Красная гвоздика» вернули в госсобственность
По подозрению в мошенничестве задержан экс-сотрудник ГКНБ
Бывшего главу сельской управы в Ноокате задержали за связь с ОПГ Дженго
Кинорежиссер возмущен, что министр игнорирует коррупцию в «Кыргызфильме»
Государству возвращена часть комплекса ГП «Ак-Тилек» на Иссык-Куле
Задержана группа, пытавшаяся продать украденные пограничниками боевые гранаты
Популярные новости
Годовалый ребенок выбежал на&nbsp;оживленную трассу по&nbsp;пути на&nbsp;Иссык-Куль Годовалый ребенок выбежал на оживленную трассу по пути на Иссык-Куль
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение В Кыргызстане произошло землетрясение
В&nbsp;центре Бишкека горит здание банка В центре Бишкека горит здание банка
В&nbsp;Бишкеке за&nbsp;пьяное вождение задержали бывшего гендиректора сотовой компании В Бишкеке за пьяное вождение задержали бывшего гендиректора сотовой компании
Бизнес
Свобода связи и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Специальное предложение 500&raquo; от&nbsp;MEGA Свобода связи и максимум выгоды: тариф «Специальное предложение 500» от MEGA
IFC инвестирует $10 миллионов в&nbsp;группу компаний &laquo;Тойбосс&raquo; IFC инвестирует $10 миллионов в группу компаний «Тойбосс»
Россия ограничила экспорт бензина Россия ограничила экспорт бензина
Не&nbsp;упусти штраф: MegaPay помогает быть в&nbsp;курсе нарушений ПДД Не упусти штраф: MegaPay помогает быть в курсе нарушений ПДД
9 июля, среда
14:49
Продолжается оптимизация деятельности Нацстаткома Кыргызстана Продолжается оптимизация деятельности Нацстаткома Кыргы...
14:49
Китай, Россия и США оказались в тройке лидеров стран, которые назвали угрозой
14:34
Более 100 человек пострадали от пищевых отравлений в Бишкеке в 2025 году
14:33
Камчыбек Ташиев подарил мэру Оша обещанный автомобиль
14:26
Общепит в Бишкеке. Санврачи проводят плановые и рейдовые проверки