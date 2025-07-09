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Происшествия

Трехдневный ночной рейд в Оше: задержаны 4 водителя

Сотрудники Управления внутренних дел Ошской области усилили ночные рейды, чтобы обеспечить безопасность в летний туристический сезон. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

Составлено 126 административных протоколов, в отношении нарушителей норм Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях наложены штрафы.

18 человек доставлены в органы внутренних дел, где с ними проведены разъяснительные беседы. 31 автомобиль водворен на штрафстоянку. 4 водителя задержаны за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Цель мероприятия — обеспечение спокойного ночного отдыха граждан, а также профилактика правонарушений и преступности, информирует УВД Ошской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335675/
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