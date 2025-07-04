Взрыв произошел на автозаправочной станции в Риме. Пострадали более 20 человек

Не менее 20 человек получил ранения в результате взрыва, произошедшего в Риме в районе к востоку от исторического центра. Об этом сообщило агентство ANSA.

По его данным, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, пожарных и полицейских вызвали на место происшествия около 8.00 по местному времени (12.00 по Бишкеку) из-за грузовика, который врезался в трубопровод на заправочной станции Eni. Спасатели пытались потушить возникший пожар, когда на станции произошел взрыв, который местные жители сравнили с землетрясением. Момент взрыва попал на видео.

В результате взрыва повреждены ближайшие здания, произошел пожар на складе судебных документов. По распоряжению правоохранительных органов закрыта ближайшая станция метро.