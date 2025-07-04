16:13
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

За незаконное хранение наркотических веществ задержаны двое подозреваемых

Сотрудники милиции Сокулукского района за незаконное хранение наркотических веществ задержали двоих подозреваемых, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 20 июня сотрудники милиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия под названием «Арсенал» остановили автомобиль марки Mercedes-Benz, который ранее попытался скрыться от сотрудников милиции.

«Автомобиль был задержан в селе Манас. В ходе оперативно-следственных действий в транспортном средстве было обнаружено неизвестное вещество весом 1 килограмм 642 грамма. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является растением «каннабис» (марихуана)», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 Уголовного кодекса (незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта).

Граждане Т.Д., 2004 года рождения, и В.Т., 1993 года рождения, задержаны и водворены в изолятор временного содержания Сокулукского РОВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335215/
просмотров: 577
Версия для печати
Материалы по теме
Международный героиновый канал: ГКНБ изъял 175 килограммов наркотиков
В Бишкеке закрашивают надписи, пропагандирующие наркотики
Трехлетняя девочка случайно выдала властям Эквадора отца-наркобарона
В Чуйской области проходит рейд против «аптечных наркотиков»
Задержан иностранец, привезший серную кислоту в КР для изготовления наркотиков
Лидера наркокартеля «Барона» и трех членов ОПГ задержали чекисты
Футбольного судью задержали прямо во время матча в Бразилии
Приходите! Иммерсивная выставка к Дню борьбы с наркотиками пройдет в Бишкеке
В Челябинске за сбыт наркотиков осудили группу кыргызстанцев и узбекистанцев
Депутат ЖК Жаныбек Кыдыкбаев просит проверить всех граждан на наркотики
Популярные новости
Восьмилетнюю девочку КамАЗ переехал на&nbsp;зебре в&nbsp;Бишкеке. Она была на&nbsp;велосипеде Восьмилетнюю девочку КамАЗ переехал на зебре в Бишкеке. Она была на велосипеде
Теракт в&nbsp;&laquo;Крокус Сити Холле&raquo;. Обвиняемые назвали заказчиком спецслужбы Украины Теракт в «Крокус Сити Холле». Обвиняемые назвали заказчиком спецслужбы Украины
В&nbsp;Кыргызстане сегодня произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение
Спецслужбы распространили видео задержания вице-мэра Бишкека Байгазиева Спецслужбы распространили видео задержания вице-мэра Бишкека Байгазиева
Бизнес
Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в&nbsp;сферу&nbsp;IT и&nbsp;научных исследований Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в сферу IT и научных исследований
Лето, Иссык-Куль&nbsp;&mdash; интернет и&nbsp;сувениры в&nbsp;подарок от&nbsp;О! Лето, Иссык-Куль — интернет и сувениры в подарок от О!
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; открыты две новые парковочные зоны В аэропорту «Манас» открыты две новые парковочные зоны
BakAi &amp;&nbsp;&laquo;Шоро&raquo; запускают летнюю акцию с&nbsp;призами BakAi & «Шоро» запускают летнюю акцию с призами
4 июля, пятница
15:25
Председатель ГКНБ подарил двухкомнатную квартиру матери шестерых детей Председатель ГКНБ подарил двухкомнатную квартиру матери...
15:23
Взрыв произошел на автозаправочной станции в Риме. Пострадали более 20 человек
15:10
За незаконное хранение наркотических веществ задержаны двое подозреваемых
15:03
Завод газобетонных блоков планирует построить в КР китайская компания «Хуа Руй»
15:02
В КР подорожала баранина, но снизились цены на картофель