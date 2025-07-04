За незаконное хранение наркотических веществ задержаны двое подозреваемых

Сотрудники милиции Сокулукского района за незаконное хранение наркотических веществ задержали двоих подозреваемых, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 20 июня сотрудники милиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия под названием «Арсенал» остановили автомобиль марки Mercedes-Benz, который ранее попытался скрыться от сотрудников милиции.

«Автомобиль был задержан в селе Манас. В ходе оперативно-следственных действий в транспортном средстве было обнаружено неизвестное вещество весом 1 килограмм 642 грамма. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является растением «каннабис» (марихуана)», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 Уголовного кодекса (незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта).

Граждане Т.Д., 2004 года рождения, и В.Т., 1993 года рождения, задержаны и водворены в изолятор временного содержания Сокулукского РОВД.



