В Бишкеке задержан танцор Жан Воинов по делу о драке в Sheraton

По факту избиения блогера и двух ее подруг в отеле Sheraton в ночь на 30 июня задержан танцор Жан Воинов. Об этом сообщают правоохранительные органы.

Согласно сообщению пресс-службы УВД Первомайского района, инцидент произошел 30 июня около 01.00. Потерпевшие — блогер Алина Жакыпова (известная как Begemot Kyz) и две ее подруги — подали заявление в милицию. По их словам, в драке возле бассейна участвовали восемь человек, среди которых были Жан и Зарина (жена Воинова). Жан Воинов якобы угрожал ножом.

Первым задержанным стал А.Р. (1994 года рождения) — мужчина, который швырял девушек в бассейн. Его поместили в СИЗО‑1 сроком на месяц за хулиганство и грабеж.

4 июля стало известно, что допросу подверглись и непосредственные участники конфликта — танцор Жан Воинов и его жена Зарина Алмасова. По информации из Instagram-канала адвоката Шердора Абдыкапарова, Жан Воинов задержан. Позже подтвердили задержание и в УВД.

Дело квалифицировано по статьям УК КР:

280 (хулиганство);

206 (грабеж).

Следствие продолжает устанавливать всех участников конфликта и их роль.