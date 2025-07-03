Кинорежиссер возмущен, что министр игнорирует коррупцию в «Кыргызфильме»

Кинорежиссер, актер, продюсер Бакыт Мукул рассказал о коррупции в Национальной киностудии «Кыргызфильм» и обратился к главе Минкультуры Мирбеку Мамбеталиеву. Видеообращение опубликовали на YouTube-канале Oybarfilm.

Бакыт Мукул отметил, что в январе ГКНБ начал проверку в «Кыргызфильме» на основе заявления народного артиста Нурлана Абдыкадырова. Тогда в госкомитете попросили у Минкультуры создать комиссию из специалистов в сфере киноискусства. В нее вошли пять человек, в том числе и Бакыт Мукул.

«Мы проверили «Кыргызфильм», департамент кинематографии, ГУ «Творческо-производственное объединение «Кыргызсериал». Выявили многочисленные нарушения на миллионы сомов и передали вам. Но никакие меры не принимаются. Два месяца назад мы и сами пришли к вам (министру) и рассказали о ситуации, коррупции. Тогда вы сказали, что лично перепроверите и скажете ответ. Но вы до сих пор не дали ответа и даже не собрали киношников», — возмутился кинорежиссер.

Он также показал разрушенное состояние Дома кино имени Чингиза Айтматова.

«Обязательно сюда должен прийти Камчыбек Кыдыршаевич (глава ГКНБ. — Прим. 24.kg)? Нужно провести реформу в сфере киноиндустрии. Они получают деньги на бензин из бюджета, в то время как машины просто простаивают и непригодны для езды», — заметил Бакыт Мукул.

Кинорежиссер также добавил, что кабмин выделяет средства на развитие киноискусства, но, по его словам, руководство «Кыргызфильма» использует их нерационально.

«Каждый день ездят в командировки и на различные фестивали. Берут с собой своих секретарш в качестве журналистов. А ситуация в Доме кино имени Чингиза Айтматова такая. Они дают красивые отчеты о том, что развивают отечественное кино, но на самом деле все наоборот», — подчеркнул он.