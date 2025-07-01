В КГУ имени Арабаева выявили 59 иностранных студентов, которые не приезжали в КР

Государственный комитет национальной безопасности выявил факты служебного подлога в Кыргызском государственном университете имени Ишеналы Арабаева.

Установлено, что ряд иностранцев, официально зачисленных в университет, фактически не находился на территории КР и не участвовал в учебном процессе. Тем не менее их документы числились в вузе как активных студентов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог» УК КР. Комиссионная проверка подтвердила указанные нарушения. По итогам из КГУ отчислены 59 иностранных студентов, из них:

30 граждан Узбекистана;

20 — Казахстана;

9 — России.

Следственные мероприятия продолжаются. ГКНБ выясняет, кто из сотрудников преподавательского и административного состава университета причастен к нарушениям.