15:25
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

В КГУ имени Арабаева выявили 59 иностранных студентов, которые не приезжали в КР

Государственный комитет национальной безопасности выявил факты служебного подлога в Кыргызском государственном университете имени Ишеналы Арабаева.

Установлено, что ряд иностранцев, официально зачисленных в университет, фактически не находился на территории КР и не участвовал в учебном процессе. Тем не менее их документы числились в вузе как активных студентов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог» УК КР. Комиссионная проверка подтвердила указанные нарушения. По итогам из КГУ отчислены 59 иностранных студентов, из них:

  • 30 граждан Узбекистана;
  • 20 — Казахстана;
  • 9 — России.

Следственные мероприятия продолжаются. ГКНБ выясняет, кто из сотрудников преподавательского и административного состава университета причастен к нарушениям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334829/
просмотров: 765
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ обеспокоен качеством и сроками выполнения дорожных работ в Бишкеке
Спецслужбы распространили видео задержания вице-мэра Бишкека Байгазиева
Представлялся другом сына главы ГКНБ и выманил дорогое авто и $50 тысяч
Золотодобывающая компания в Джалал-Абаде выплатила $20 миллионов компенсации
Признался, что взял $50 тысяч. Камчыбек Ташиев о задержании вице-мэра Бишкека
Вымогал у таксистов деньги. В Караколе задержан «полукриминальный элемент»
В Ноокатском районе государству вернули более 2 гектаров земли
ГКНБ задержал более 50 секс-работниц и их сутенеров в Бишкеке
Пока чиновники молчат — поет народ: как регионы добиваются внимания
Глава ГКНБ потребовал ускорить строительство первого стадиона в Баткене
Популярные новости
Борт&nbsp;S7, летевший из&nbsp;Бишкека, совершил жесткую посадку в&nbsp;аэропорту Новосибирска Борт S7, летевший из Бишкека, совершил жесткую посадку в аэропорту Новосибирска
Прорыв озера в&nbsp;Иссык-Атинском районе: эвакуируют жителей трех сел Прорыв озера в Иссык-Атинском районе: эвакуируют жителей трех сел
Режут шины. Водители турфирм&nbsp;КР жалуются на&nbsp;действия коллег из&nbsp;Казахстана Режут шины. Водители турфирм КР жалуются на действия коллег из Казахстана
Теракт в&nbsp;&laquo;Крокус Сити Холле&raquo;. Обвиняемые назвали заказчиком спецслужбы Украины Теракт в «Крокус Сити Холле». Обвиняемые назвали заказчиком спецслужбы Украины
Бизнес
Акция от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; и&nbsp;&laquo;Золотой короны&raquo;: розыгрыш призов каждый месяц Акция от «Оптима Банка» и «Золотой короны»: розыгрыш призов каждый месяц
BEMA в&nbsp;Кыргызстане: как событийный маркетинг меняет правила игры BEMA в Кыргызстане: как событийный маркетинг меняет правила игры
&laquo;КАЗ Минералз Бозымчак&raquo; призывает экс-сотрудников не&nbsp;распространять ложные факты «КАЗ Минералз Бозымчак» призывает экс-сотрудников не распространять ложные факты
Успейте перейти на&nbsp;новый формат оплаты налогов вместе с&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo; Успейте перейти на новый формат оплаты налогов вместе с «Компаньон Бизнес»
1 июля, вторник
15:21
Злата и золото: глава кабмина поздравил юную чемпионку по гимнастике Злата и золото: глава кабмина поздравил юную чемпионку...
15:15
ГКНБ обеспокоен качеством и сроками выполнения дорожных работ в Бишкеке
15:05
Президент Садыр Жапаров с рабочим визитом посетит Российскую Федерацию
14:59
Мэрия Бишкека обратилась к инвесторам после задержания вице-мэра
14:38
Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +41 градуса