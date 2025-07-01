Дым от пожара на мусорном полигоне в Иссык-Ате отравляет села

Жители Иссык-Атинского района сообщают, что не первый день продолжается пожар на местном мусорном полигоне. По их словам, его ворота остаются открытыми, и доступ на территорию свободный — попасть туда может любой желающий.

Местные жители уверены, что пожар возник не случайно. По их мнению, поджигателями являются сборщики цветного металла, которые так избавляются от пластика. В результате горения в воздух поднимается огромный столб токсичного дыма, который распространяется на близлежащие села, создавая угрозу здоровью местных жителей.

Жители района крайне обеспокоены происходящим и требуют от властей немедленно принять меры по тушению пожара и предотвращению подобных ситуаций в будущем.

Ранее 24.kg уже сообщало о пожаре на полигоне в селе имени Гагарина в Иссык-Атинском районе Чуйской области.