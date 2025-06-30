Прорыв озера Такыр-Тор: опасность миновала

После прорыва озера Такыр-Тор ситуацию урегулировали, опасность миновала. Об этом 24.kg сообщила аким Иссык-Атинского района Эркеайым Сейтказиева.

«На сегодняшний день ситуация стабильная. Вечером 27 июня все эвакуированные жители вернулись домой. Был восстановлен мост для передвижения автомобильного транспорта. Помимо этого, была восстановлена дорога для фермеров по сельхозземлям. Также дорога Бишкек — Кой-Таш — Иссык-Ата уже открыта, автотранспорт проезжает без препятствий», — рассказала аким Иссык-Атинского района Эркеайым Сейтказиева.

По данным МЧС, департамент мониторинга продолжает наблюдение. В селе Алмалуу образован наблюдательный пункт, включающий в себя сотрудников райгосадминистрации, органов местного самоуправления и МЧС.