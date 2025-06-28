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Происшествия

Прорыв озера. В Иссык-Атинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации

В Иссык-Атинском районе Чуйской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с прорывом озера Такыр-Тор. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве напомнили, что накануне прорыв высокогорного озера прошел через села Алмалуу, Горная Серафимовка и Нижняя Серафимовка. В результате поток смыл мост в селе Алмалуу и перекрыл дорогу. Также создалась угроза затопления трассы Бишкек — Кой-Таш — Иссык-Ата, дач, мостов и водозабора дома престарелых.

На сегодня принимаются меры для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Напомним, озеро Такыр-Тор в Иссык-Атинском районе Чуйской области прорвало 27 июня. Глава кабмина Адылбек Касымалиев совершил облет зоны. По поручению министра ЧС Бообека Ажикеева эвакуированы жители сел Алмалуу, Горная Серафимовка и Нижняя Серафимовка. В безопасные места выведено около 950 человек, включая людей с инвалидностью.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334570/
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