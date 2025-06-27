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Лидера наркокартеля «Барона» и трех членов ОПГ задержали чекисты

Спецслужбы задержали лидера наркокартеля по прозвищу Барон и трех членов ОПГ, имеющих причастность к финансированию ОПГ Камчи Кольбаева. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета Национальной безопасности КР. 

Установлено, что лидер семьи цыган Д.Л.К., а также его родственники занимаются переправкой наркотиков в особо крупном размере из Чуйской области в Казахстан и Россию. Прибыль, полученную от наркобизнеса, указанная семья скрывала, отмывая через торговлю меховых изделий и автомобилей из Германии и США. 

Д.Л.К. по прозвищу Барон и его родственники члены ОПГ Д.Р.Е., К.Я.К. и Д.К.Ю. задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334399/
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