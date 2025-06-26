ГКНБ задержал более 50 секс-работниц и их сутенеров в Бишкеке

В Бишкеке 21 июня сотрудники ГКНБ провели масштабный рейд по ранее установленным саунам, гостевым домам и частным квартирам, где задержали более 50 женщин, оказывающих интимные услуги. В ходе допроса все задержанные девушки дали признательные показания в отношении организаторов интимуслуг и притонов.

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Таким образом, за организацию притонов задержаны:

— 38-летний К.А.А., организатор элитных интимуслуг через социальные сети;

— 50-летняя М.Э.М., владелица саун «Инь Янь», «Банный двор», «Кристалл» и гостевого дома «Рандеву»;

— 30-летняя П.Л.Е., администратор сауны «Инь Янь»;

— 35-летняя иностранка К.Н.В., администратор сауны Guest House.

















Всех задержанных водворили в СИЗО ГКНБ. Возбуждено дело по статье «Организация и содействие проституции и разврату через интернет-сети (вебкам-студии)» УК КР. Задержанных девушек, предоставляющих интимуслуги, оштрафовали с внесением в соответствующий список учета (картотеку) ГУВД столицы.

В ГКНБ добавили, что впредь будут привлекаться владельцы саун, гостиниц, частных квартир и отдельных увеселительных заведений, которые создают условия для организации проституции. Рейды будут проводиться регулярно.