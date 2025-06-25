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Происшествия

Из-за наводнений в южных провинциях Китая эвакуировали сотни тысяч человек

Из-за наводнений в южных провинциях Китая Гуйчжоу и Гуанси эвакуировали сотни тысяч человек. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что после нескольких дней проливных дождей реки в этих районах вышли из берегов и затопили города и села. По предварительным данным, затоплены дороги, подземные парковки, торговые центры и административные здания. Потоки воды сносят автомобили и угрожают устойчивости мостов и автомагистралей.

Особенно тяжелая ситуация в прибрежных городах Конгцзян и Жунцзян, где экстренно эвакуировали более 300 тысяч человек. Власти призывают жителей районов, подверженных риску, немедленно подниматься на возвышенности и соблюдать меры предосторожности.

«Это рекордное по интенсивности наводнение для региона за последние десятилетия», — сообщают местные метеорологи. Ожидается, что дожди продолжатся еще как минимум двое суток.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334163/
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