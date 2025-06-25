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Происшествия

Лже-милиционер обманывал людей на деньги. Ищут пострадавших

В Караколе задержан подозреваемый в мошенничестве, который представлялся милиционером и сотрудником ГКНБ. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области. 

пресс-службы УВД Иссык-Кульской области
Фото пресс-службы УВД Иссык-Кульской области. задержанный 21-летний Б.У.

16 мая 2025 года в ОВД города Каракола с заявлением обратилась 26-летняя Б.А., которая просила принять меры в отношении знакомого по имени Байчик. С ее слов, мужчина войдя в доверие, завладел ее мобильным телефоном марки iPhone 13 Pro Max, пообещав взамен iPhone 16 Pro Max. Кроме того, он получил от девушки 195 тысяч сомов и скрылся. Возбуждено дело по статье «Мошенничество» УК КР.

Сотрудники уголовного розыска ОВД города Каракола и службы внутреннего расследования УВД Иссык-Кульской области установили личность подозреваемого. Им оказался гражданин 21-летний Б.У., уроженец Тюпского района, представлявшийся именами Байчик и Санжар. Его задержали в Бишкеке и доставили в следственную службу ОВД города Караколf.

Кроме того, на мужчину поступило девять аналогичных заявлений, по которым также возбуждены дела по статье «Мошенничество». Установлено, что во многих случаях обмана граждан, он встречался с ними в форме правоохранителей. Мужчину водворили в СИЗО.

УВД Иссык-Кульской области просит граждан, пострадавших от действий данного лица, обратиться по следующим номерам: 996509019019, 102 либо в ОВД города Каракола на улице Ы.Туманова, 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334153/
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