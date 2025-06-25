Заставлял брать взятки и отдавать ему. В Джалал-Абаде задержано руководство ППС

Спецслужбы задержали руководство Патрульно-постовой службы УВД Джалал-Абадской области. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

«Установлено, что командир ППС полковник милиции Ж.А.А., используя свое должностное положение, принуждал своих подчиненных заниматься поборами у граждан, нарушающих общественный порядок, а также у водителей за мелкие нарушения Правил дорожного движения», — говорится в сообщении.

В ГКНБ отметили, что Ж.А.А. под угрозой отстранения от занимаемых должностей вынуждал командиров взводов еженедельно отдавать ему от 20 до 30 тысяч сомов. Командиры взводов, в свою очередь, принуждали своих подчиненных собирать деньги у населения.

Таким образом, 23 июня задержаны командир ППС УВД Джалал-Абадской области полковник милиции Ж.А.А., командир взвода ППС лейтенант милиции М.К.Т., командир взвода ППС младший лейтенант милиции К.Т.А. и командир взвода ППС прапорщик милиции А.А.Р.