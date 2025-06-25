МЧС Кыргызстана усиливает контроль за опасными участками по всей стране. Об этом на брифинге заявил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Урматбек Шамырканов.

Он заверил, что ни один потенциально опасный участок на территории республики не останется без внимания. По словам чиновника, специалисты регулярно проводят гидрометеорологический мониторинг территорий, где возможны природные угрозы — сильный ветер, ливни, лавины, оползни, камнепады, наводнения, паводки и засуха.

«Департамент мониторинга МЧС ежегодно публикует специальные бюллетени с перечнем опасных зон по районам и населенным пунктам. Все органы местного самоуправления и главы областей обеспечены инструкциями по превентивным мерам и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», — отметил он.

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По словам Урматбека Шамырканова, сотрудники МЧС проводят выездные проверки, чтобы своевременно выявлять новые риски и снижать потенциальный ущерб от возможных чрезвычайных ситуаций.

«Министр поставил задачу: ни один опасный участок не должен остаться без контроля. Наши специалисты не только фиксируют угрозы, но и предлагают конкретные решения», — подчеркнул он.

По словам замглавы ведомства, министерство продолжает модернизировать систему прогнозирования и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Он упомянул о новой цифровой платформе 112 Kyrgyzstan, которая объединит данные метеорологических, сейсмических и экологических служб для более точного прогноза и быстрого реагирования граждан.

«У граждан теперь есть возможность получения и передачи экстренной информации о каких-либо чрезвычайных ситуациях в стране. Это цифровая платформа, которую можно скачать. Таким образом, теперь у всех есть возможность обратиться в Центр управления кризисными ситуациями, чтобы сообщить или узнать о ЧС», — рассказал Урматбек Шамырканов.