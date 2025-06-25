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Происшествия

Ущерб от сильных ветров в Кыргызстане достиг почти 15 миллионов сомов

С начала 2025 года в Кыргызстане зафиксировано пять чрезвычайных ситуаций, причиной которых стали сильные порывы ветра. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Урматбек Шамырканов.

По его словам, общий ущерб от данных происшествий составил 14 миллионов 869 тысяч сомов.

В 2024-м в стране произошло 132 чрезвычайные ситуации, в результате которых погибли 79 человек.  Ущерб от них превысил 1,3 миллиарда сомов, рассказал замминистра.

Из них:

  • 123 случая связаны с природными явлениями (наводнения, оползни, землетрясения и другие). Погибли 29 человек, ущерб составил 1 миллиард 239 миллионов сомов.
  • 9 инцидентов имели техногенный характер (например, пожары), в результате число жертв составило 51 человек.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334065/
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