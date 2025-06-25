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Происшествия

Женщина устроила дебош в республиканском центре «СПИД» из-за очереди

В республиканском центре «СПИД» из-за очереди женщина устроила дебош. Видео с инцидентом распространили в социальных сетях.

На кадрах видно, как женщина нападает на парня, бьет его и дергает за одежду. Другие люди заступаются за парня, и она бросается и на них. В описании говорится, что инцидент произошел утром 24 июня. Женщина пыталась пройти к врачам без очереди и на отказ от других граждан устроила скандал.

В пресс-службе УВД Первомайского района 24.kg рассказали, что местный участковый установил личность женщины и парня, которого она била. Ими оказались 37-летняя И.А. и 25-летний А.Б., которых доставили в милицию и оштрафовали на 5,5 тысячи сомов за мелкое хулиганство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334043/
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