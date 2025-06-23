ГКНБ выявил коррупционную схему в Национальной академии наук

В ходе комплексной проверки деятельности по использованию недвижимого имущества, переданного Национальной академии наук в оперативное управление, ГКНБ выявил коррупционную схему, связанную с незаконной сдачей в аренду помещений. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Выявлено, что отдельные сотрудники академии, преследуя личную выгоду, вступили в преступный сговор с предпринимателями, незаконно предоставляя им помещения и обходя установленный порядок расчетов, самостоятельно получая арендные платежи.

В настоящее время ведутся работы по оценке размера ущерба, причиненного государству в результате этих нарушений.

Также в ходе проверки установлено, что около 20 объектов недвижимости, принадлежащих академии и расположенных по всей стране, незаконно выведены в частную и иную собственность.

Напомним, согласно статье 18 Закона «О Национальной академии наук», имущество академии является государственной собственностью, переданной ей в оперативное управление бессрочно и безвозмездно. Государство не может изымать имущество академии или передавать его третьим лицам.

Кроме того, один из объектов, расположенных в центре столицы и фактически принадлежащий Академии наук, признан бесхозным из-за отсутствия документов, подтверждающих право собственности (государственного акта, технического паспорта, регистрации в госорганах).

С помощью ГКНБ инициированы работы по оформлению и получению необходимых документов, включая топографическую съемку земельного участка.

13 июня НАН передан госакт на земельный участок общей площадью 3,36 гектара.