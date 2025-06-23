На 131-м километре автодороги Ош — Сары-Таш — Иркештам после схода селевых потоков проведены очистительные работы. В результате проезд открыт в одностороннем режиме. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению и расширению дороги. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

21 июня около 23.00 на этом участке трассы произошло два схода селевых масс, которые полностью перекрыли движение. На место оперативно прибыли сотрудники и спецтехника, которые провели расчистку.

Благодаря своевременным мерам движение транспорта восстановлено в одностороннем режиме.