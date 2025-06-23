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Происшествия

Сель в Нарыне: 50 домов затоплены, разрушены заборы и размыты дороги

Фото из социальных сетей. Сель в Нарыне: 50 домов затоплены, разрушены заборы и размыты дороги

В результате проливного дождя и последовавшего за ним селевого потока в Нарыне затоплены 50 жилых домов. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

По их данным, около 15.00-16.00 22 июня в западной части города в результате интенсивных осадков с гор сошел сель. Потоки воды с грязью, песком и гравием затопили несколько улиц и придомовых территорий. Зафиксированы случаи обрушения заборов, вода проникла в подвальные помещения.

На месте работают аварийные службы. Спасатели и коммунальщики откачивают воду, расчищают улицы от наносов, восстанавливают движение на ранее перекрытых участках и инфраструктуру, помогают  пострадавшим.

«Ситуация находится под контролем. Все службы задействованы в полном объеме. Дополнительная информация будет предоставляться по мере поступления данных», — сказали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333700/
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