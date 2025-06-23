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Происшествия

Двадцать человек погибли при взрыве, осуществленном смертником в церкви в Сирии

Двадцать человек погибли при взрыве, осуществленном смертником в церкви в Сирии. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел страны.

СМИ
Фото СМИ

Уточняется, что еще более 50 человек получили ранения в церкви Мар Элиас в районе Дувейла в Дамаске. На момент нападения церковь была заполнена людьми.

МВД Сирии заявило, что нападавший был членом организации «Исламское государство».

По предварительным данным, он вошел в церковь, открыл огонь, а затем привел в действие свой жилет со взрывчаткой.

ИГ стояло за несколькими попытками нападения на церкви в Сирии после свержения Башара Асада в декабре, но это первая успешная попытка, сообщил Reuters другой источник в службе безопасности.

«Мы безоговорочно осуждаем отвратительный теракт в греческой православной церкви Мар Элиас в Дамаске. Мы требуем, чтобы сирийские переходные власти немедленно предприняли действия по привлечению к ответственности виновных и приняли меры по обеспечению безопасности христианских общин и всех религиозных групп, позволив им жить без страха», — говорится в заявлении МИД Греции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333697/
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