Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Астане. ЧП произошло сегодня днем в районе аэродрома, сообщает Министерство транспорта Казахстана.

«При выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома «Жоламан» произошло авиационное происшествие с легкомоторным воздушным судном TL-2000. Воздушное судно принадлежит частному лицу. По предварительным данным, на борту находились два члена экипажа, оба погибли», — сказала пресс-служба ведомства.

Отмечается, что для расследования авиапроисшествия создана комиссия.

«Сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта РК выехали на место катастрофы», — уточнили в пресс-службе.