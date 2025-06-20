На Иссык-Куле выявлен факт незаконного рыболовства: изъяты рыба, лодки и сети

На Иссык-куле выявлен факт незаконной рыбалки. Об этом сообщает пресс-служба ОВД региона.

По ее данным, возбуждено уголовное дело.

«В рамках следственных действий сотрудниками айыльного отделения милиции села Чон-Сары-Ой проведены обыски по месту жительства пяти граждан. Изъяты незаконно отловленная рыба, удочки, сети, моторная лодка, тир с оптическим прицелом и марихуана. Назначены соответствующие судебные экспертизы. Рыба передана в Иссык-Кульское региональное управление экологического и технического надзора для определения видового состава и оценки нанесенного ущерба окружающей среде», — говорится в сообщении.

Ведется следствие.