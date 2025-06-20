В Индии раскрыта схема мошенничества с отправкой рабочих в Кыргызстан

Отдел по борьбе с преступностью полиции Дели раскрыл международную схему мошенничества при трудоустройстве и торговле людьми, арестовав трех обвиняемых. Более 500 рабочих из Индии были обмануты ложными обещаниями выгодных вакансий в Кыргызстане. Об этом сообщает The New Indian Express.

По словам официальных лиц, заявление в полицию подал управляющий директор кадрового агентства, который сообщил о мошенничестве на сумму 46,2 миллиона рупий (около $550 тысяч) со стороны компании Indo Kyrgyz Global Pvt. Ltd., расположенной в районе Манголпури, в лице Махавира Сингха (директор), Сахила Нарвала (сын директора), Атула Матхура (финансовый менеджер) и Камала Кумара (менеджер по персоналу).

В 2023 году Махавир Сингх обратился к заявителю, утверждая, что заключил крупный трудовой контракт в Кыргызстане. Чтобы завоевать его доверие, он организовал поездку заявителя в Кыргызстан и показал подставные объекты, на которых якобы уже трудились нанятые рабочие. Поверив этим утверждениям, заявитель перевел 46,2 миллиона рупий для оформления виз и трудовых договоров почти для 500 рабочих. Каждому из них обещали зарплату в 60 тысяч рупий в месяц и годовой контракт.

Как сообщается, несмотря на то что оформлено 463 визы, фактически только 346 работников отправлены в Кыргызстан. Многие из них столкнулись с принудительными увольнениями, невыплатой заработной платы и физическим давлением. Более 300 работников позже вернулись в Индию с помощью заявителя. Обвиняемые отказались возвращать полученные деньги.

21 мая полиция провела обыск в офисе компании, где задержала троих подозреваемых. Были изъяты улики — документы, банковские выписки, переписки и квитанции на сумму более 12,4 миллиона рупий.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, полиция ищет других соучастников преступления и пострадавших. Директор компании Махавир Сингх был объявлен в розыск.