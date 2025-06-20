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Происшествия

ГКНБ задержал подозреваемых в контрабанде крупных партий сигарет

ГКНБ и Таможенной службой была выявлена устойчивая транснациональная группировка, занимавшаяся экономической контрабандой сигарет на территорию Ошской области. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Отмечается, что устойчивый преступный канал поставок крупных партий сигарет был создан в 2019 году тремя гражданами с инициалами О.З.К., З.С.А. и Б.Н.Ы. под покровительством А.А.М.

«Схема заключалась в помещении ввезенных сигарет сначала под арест, далее была передача на ответственное хранение с последующим вывозом, фактически кражей, арестованного товара», — пояснили в ГКНБ.

Сообщается, что в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье 231 (экономическая контрабанда), было выявлено, что члены группировки реализовывали товар на территории Казахстана без уплаты таможенных платежей.

По данным ГКНБ, был нанесен ущерб свыше 42 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333528/
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