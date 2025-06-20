Скутерист погиб в ДТП в 12-м микрорайоне Бишкека. Подробности от ГУВД

Накануне около 18.40 в 12-м микрорайоне Бишкека на улице Токомбаева в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель скутера. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной службы милиции столицы.

По предварительным данным, скутер под управлением С.А., 1998 года рождения, врезался в припаркованный на обочине автомобиль Honda Odyssey. Водитель упал на проезжую часть. В этот момент на него наехала машина Daewoo Lacetti, за рулем которой находился 22-летний М.Б.

От полученных травм скутерист скончался на месте происшествия.

Начата доследственная проверка. Автомобили помещены на штрафстоянку, проводятся все необходимые экспертизы.