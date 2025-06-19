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Происшествия

Пожар на рынке «Береке» Джалал-Абада. Это второй случай возгорания за 10 дней

На рынке «Береке» в Джалал-Абаде произошло возгорание. Это уже второй случай, сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, 16 мая здесь проводились противопожарные учения, розданы чек-листы.

«9 июня за задымление от короткого замыкания администратора оштрафовали на 23 тысячи сомов. К сожалению, требования безопасности проигнорированы. Сегодня пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание в сложных условиях. Факты применения силы к сотрудникам МЧС вызывают крайнее сожаление. Такие действия недопустимы», — говорится в сообщении.

Причины пожара и размер ущерба устанавливаются. Материалы переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

Напомним, в Джалал-Абаде сегодня утром на рынке «Береке» произошел крупный пожар
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333400/
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