Пожар на рынке «Береке» Джалал-Абада. Это второй случай возгорания за 10 дней

На рынке «Береке» в Джалал-Абаде произошло возгорание. Это уже второй случай, сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, 16 мая здесь проводились противопожарные учения, розданы чек-листы.

«9 июня за задымление от короткого замыкания администратора оштрафовали на 23 тысячи сомов. К сожалению, требования безопасности проигнорированы. Сегодня пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание в сложных условиях. Факты применения силы к сотрудникам МЧС вызывают крайнее сожаление. Такие действия недопустимы», — говорится в сообщении.

Причины пожара и размер ущерба устанавливаются. Материалы переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

Напомним, в Джалал-Абаде сегодня утром на рынке «Береке» произошел крупный пожар.