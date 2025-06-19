Ранее задержанного экс-депутата Кенжебека Бокоева отпустили под домашний арест

Экс-депутата Жогорку Кенеша Кенжебека Бокоева отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщил пресс-секретарь Таласского областного суда Нурдин Байжигитов.

По его словам, накануне Таласский городской суд удовлетворил ходатайство следователя УВД и изменил меру пресечения в отношении Кенжебека Бокоева.

Неделей ранее этот же суд заключил бывшего нардепа под стражу до 9 июля.

Напомним, Кенжебек Бокоев задержан по подозрению в коррупции. Но что именно стало основанием для возбуждения уголовного дела, в милиции не сообщили.

Кенжебек Бокоев был депутатом Жогорку Кенеша V и VI созывов, избирался от партии «Республика — Ата Журт».