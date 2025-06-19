16:37
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

Ранее задержанного экс-депутата Кенжебека Бокоева отпустили под домашний арест

Экс-депутата Жогорку Кенеша Кенжебека Бокоева отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщил пресс-секретарь Таласского областного суда Нурдин Байжигитов.

По его словам, накануне Таласский городской суд удовлетворил ходатайство следователя УВД и изменил меру пресечения в отношении Кенжебека Бокоева.

Неделей ранее этот же суд заключил бывшего нардепа под стражу до 9 июля.

Напомним, Кенжебек Бокоев задержан по подозрению в коррупции. Но что именно стало основанием для возбуждения уголовного дела, в милиции не сообщили.

Кенжебек Бокоев был депутатом Жогорку Кенеша V и VI созывов, избирался от партии «Республика — Ата Журт».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333345/
просмотров: 624
Версия для печати
Материалы по теме
Экс-депутата Кенжебека Бокоева заключили под стражу на месяц
Экс-депутат Жогорку Кенеша задержан по подозрению в коррупции
Кандидатов в депутаты надо тестировать на знание элементарных основ экономики
Депутат предложил наказывать следователей, выполняющих политический заказ
Депутаты призывают премьера не нарушать закон при назначении и. о. мэра Бишкека
В Конституции предлагают прописать, как будет работать Народный курултай
В Жогорку Кенеше предлагают ввести новый налог — акциз на газ
Где значки, ЦИК? Депутаты снова поднимают скандальный вопрос
Закон об органическом сельском хозяйстве назвали декларативным
Восемь месяцев назад напали на дочь депутата. Дело до сих пор не возбудили
Популярные новости
По&nbsp;меньшей мере сто человек убиты в&nbsp;результате нападения на&nbsp;деревню в&nbsp;Нигерии По меньшей мере сто человек убиты в результате нападения на деревню в Нигерии
В&nbsp;Бишкеке задержан брат криминального авторитета Камчи Кольбаева Жолдошбек В Бишкеке задержан брат криминального авторитета Камчи Кольбаева Жолдошбек
В&nbsp;Бишкеке задержан мужчина, который находился в&nbsp;подвале с&nbsp;маленькой девочкой В Бишкеке задержан мужчина, который находился в подвале с маленькой девочкой
Обострение на&nbsp;Ближнем Востоке. Иран согласен отказаться от&nbsp;ядерного оружия Обострение на Ближнем Востоке. Иран согласен отказаться от ядерного оружия
Бизнес
MMarket и&nbsp;MBANK запускают рассрочку до&nbsp;12&nbsp;месяцев&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;онлайн MMarket и MBANK запускают рассрочку до 12 месяцев — быстро и онлайн
Лето с&nbsp;Honor и&nbsp;O!Store: кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов + фирменные подарки Лето с Honor и O!Store: кешбэк 1 тысяча 500 сомов + фирменные подарки
Связь без границ: MEGA делает 4G&nbsp;еще доступнее для жителей всех регионов Связь без границ: MEGA делает 4G еще доступнее для жителей всех регионов
Ring My&nbsp;Balance: как выиграть поездку в&nbsp;Абу-Даби на&nbsp;концерт Энрике Иглесиаса Ring My Balance: как выиграть поездку в Абу-Даби на концерт Энрике Иглесиаса
19 июня, четверг
16:33
В Ак-Тале местные избили рабочих из Китая, строящих железную дорогу — депутат ЖК В Ак-Тале местные избили рабочих из Китая, строящих жел...
16:12
Парламент Кыргызстана одобрил соглашение с Китаем о социальном страховании
16:09
Будет как в Бишкеке: в Нарыне демонтировали 95 процентов троллейбусной линии
16:06
MMarket и MBANK запускают рассрочку до 12 месяцев — быстро и онлайн
16:03
Скутеры под прицелом: в Чуйской области массово штрафуют нарушителей ПДД