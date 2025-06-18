Трое школьников в Маевке подозреваются в изнасиловании первоклассника

В селе Маевка первоклассник подвергся изнасилованию со стороны трех старшеклассников. Об этом 24.kg сообщил дядя пострадавшего Абдулхалил Алиев. Подозреваемыми являются ученики 5-го, 8-го и 9-го классов.

Он рассказал, что два дня назад получил видео, на котором видно, как насилуют его племянника. По его словам, видео распространялось среди учащихся школы в селе Маевка.

«Один из этих мальчиков снял видео и распространил его среди других школьников, потом его выслали и мне анонимно. Мы сразу направились в Третью детскую больницу, где нам сказали, что все в порядке. Потом в службе судмедэкспертизы тоже сказали, что все чисто. Но у меня же на руках есть видеодоказательство акта насилия. Сам мальчик тоже жалуется на боли в животе, горле, в области анального отверстия. После моих возмущений они начали говорить, что это неофициальное заключение, что оно будет позже», — рассказал мужчина.

По его словам, сам пострадавший рассказал, что все началось 17 мая. Тогда ученик 9-го класса ворвался в дом мальчика, где он был один, пока родители находились на работе. Тогда он в первый раз, как уточнил Абдулхалил Алиев, изнасиловал первоклассника. После этого насильственные действия совершались еще четыре раза.

«Все это время они ему угрожали, что убьют и его, и его родителей, связывали руки и ноги, завязывали глаза. Он после первого случая 10 дней не ходил в школу, маме ничего не говорил, но категорически отказывался идти в школу. В последний раз, по словам племянника, это произошло 26 мая», — рассказал Абдулхалил Алиев.

По его словам, в милиции заявление от пострадавшей стороны приняли, родственники мальчика дали необходимые показания. Накануне им сообщили, что дело возбуждено и трое подозреваемых задержаны и водворены в ИВС.

В Первомайском РОВД, в котором по словам дяди пострадавшего, расследуют дело, обещали информацию предоставить позже.