Обострение на Ближнем Востоке. Израиль не исключает убийства аятоллы Али Хаменеи

Израиль не исключает возможности убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в эфире ABC News.

По его словам, «Израиль делает то, что ему нужно делать».

Биньямин Нетаньяху считает, что такой шаг положит конец конфликту, а не обострит его.

Тегеран 16 июня уничтожил комплекс ПВО Израиля дальнего действия, сообщает агентство Fars со ссылкой на источник.

Местные СМИ также утверждают, что Иран провел не менее 550 операций с использованием беспилотников с начала боестолкновений с Израилем. Нанесен удар крылатыми ракетами по израильской авиабазе «Неватим» и пустыне Негев, где находятся военные и исследовательские базы.

До этого Иран использовал баллистические ракеты — они долетали быстро, но пуск обнаруживала американская база в Турции.

Сотрудница гостелерадиокомпании Ирана погибла при ударе Израиля по головному офису СМИ. Не менее четырех попаданий пришлось по штаб-квартире иранского государственного телевидения в ходе атаки Израиля. Ранения получили несколько журналистов IRIB.

В ЦАХАЛ в свою очередь заявили об ударе в Тегеране по «центру связи ВС Ирана». Израильская армия утверждает, что здание «использовалось иранскими Вооруженными силами под видом гражданской деятельности».

Красный Полумесяц Ирана подтвердил гибель двух сотрудников в Тегеране в результате удара Израиля по автомашинам организации. Отмечается, что атака произошла в тот момент, когда они выполняли гуманитарную миссию.

Сегодня ночью Корпус стражей исламской революции заявил, что новая волна ударов Ирана по Израилю будет продолжаться до утра.

Иран направил в сторону Израиля БПЛА и ракеты. Для их перехвата Израиль начал применять лазерную систему «Железный луч».

Израильская ракета ПВО вышла из строя и взорвалась при неудачном запуске в Тель-Авиве до прилета ракет из Ирана.

В центре Израиля объявлена воздушная тревога. Местные СМИ сообщают об иранской атаке — пострадали Тель-Авив и Негев.

Ранее ЦАХАЛ зафиксировал запуск иранских ракет и начал их перехват.

Удары Израиля по Ирану нарушают Устав ООН, говорится в совместном заявлении глав МИД арабских и исламских стран, распространенном внешнеполитическим ведомством Египта.

Министерство здравоохранения Ирана сообщило, что с момента начала израильских ударов погибло не менее 224 человек. Власти Израиля заявляют, что в результате иранских ударов в стране погибло 24 человека.

Нефтеперерабатывающий завод в Хайфе полностью остановил свою работу после ударов иранских ракет. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth, ссылаясь на заявление крупнейшей компании страны Bazan Group.

Израильский телеканал Channel 14 назвал ситуацию на нефтеперерабатывающем заводе критической и сообщил, что все объекты НПЗ повреждены в результате иранского ракетного удара, а также что в результате атаки погибли три человека.

Тем временем в Иране приостановлена работа в результате израильских ударов на крупнейшем газовом месторождении «Южный парс».

Дональд Трамп досрочно покинул саммит «Большой семерки» в Канаде и вернулся в Вашингтон из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в Белом доме.

До этого президент США выложил несколько эмоциональных постов в соцсетях, где призывал всех «немедленно покинуть Тегеран».

Ранее, по сообщениям американских СМИ, глава Пентагона Пит Хегсет распорядился перебросить дополнительные силы Соединенных Штатов на Ближний Восток (в частности, авианосец Nimitz и его ударную группу). При этом глава ведомства уточнил, что приоритетом Вашингтона является защита американских сил, а подкрепление «призвано расширить готовность к обороне в регионе».

Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social двусмысленный пост, в котором заявил, что Иран должен был подписать сделку, которая обсуждалась до конфликта с Израилем.

Целью нападения Израиля на Иран является срыв соглашения между Тегераном и Вашингтоном, написал глава МИД Ирана Аббас Арагчи в соцсети X.