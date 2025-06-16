Незаконную радикальную религиозную ячейку нейтрализовали в Бишкеке

Государственный комитет национальной безопасности выявил и прекратил деятельность религиозной ячейки, члены которой проповедовали радикальные такфиристско-джихадистские направления. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.
11 июня 2025 года по санкции суда проведены обыски и специальные следственные действия по десяти адресам столицы. В ГКНБ доставили более 10 человек.
В результате изъяты большое количество незарегистрированной религиозной литературы, экстремистская символика, боевая граната, три патрона разных марок, гладкоствольное ружье, страйкбольный привод (аналог автомата М16/М4), сигнальный пистолет, два пневматических пистолета, ножи, сабли, средства связи, аудио- и видеоматериалы с радикальным содержанием.
Анализ цифровых носителей и судебно-религиоведческая экспертиза подтвердили наличие видеозаписей и аудиоматериалов с призывами к вооруженному джихаду и террористической деятельности, а также материалов, связанных с запрещенными международными террористическими организациями.
Задержаны гражданин иностранного государства У.Д.А. и гражданин КР Л.Д.В., которые водворены в СИЗО-21 ГСИН. Другие доставленные после следственных и профилактических мероприятий лица отпущены.
Следствие продолжается для установления всех причастных к деятельности ячейки.