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Незаконную радикальную религиозную ячейку нейтрализовали в Бишкеке

Фото ГКНБ. В Бишкеке нейтрализована деятельность незаконной радикальной религиозной ячейки

Государственный комитет национальной безопасности выявил и прекратил деятельность религиозной ячейки, члены которой проповедовали радикальные такфиристско-джихадистские направления. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.  

В ходе следствия установлено, что участники группы распространяли радикально-экстремистские материалы, проводили агитацию среди своего окружения, пропагандировали насилие и нетерпимость к представителям иных религиозных направлений. По данным ГКНБ, имеются основания полагать, что их действия были направлены на формирование террористического подполья в Бишкеке.

11 июня 2025 года по санкции суда проведены обыски и специальные следственные действия по десяти адресам столицы. В ГКНБ доставили более 10 человек.

В результате изъяты большое количество незарегистрированной религиозной литературы, экстремистская символика, боевая граната, три патрона разных марок, гладкоствольное ружье, страйкбольный привод (аналог автомата М16/М4), сигнальный пистолет, два пневматических пистолета, ножи, сабли, средства связи, аудио- и видеоматериалы с радикальным содержанием.

Анализ цифровых носителей и судебно-религиоведческая экспертиза подтвердили наличие видеозаписей и аудиоматериалов с призывами к вооруженному джихаду и террористической деятельности, а также материалов, связанных с запрещенными международными террористическими организациями.

Задержаны гражданин иностранного государства У.Д.А. и гражданин КР Л.Д.В., которые водворены в СИЗО-21 ГСИН. Другие доставленные после следственных и профилактических мероприятий лица отпущены.

Следствие продолжается для установления всех причастных к деятельности ячейки.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332811/
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